US Open: 2. Runde mit Djokovic, Zverev, Gauff, Niemeier heute live im TV, Stream, Ticker

SPORT1 28.08.2024 • 13:30 Uhr Mit den US Open läuft das letzte Grand Slam des Jahres. Am dritten Tag sind neben Alexander Zverev zwei weitere Deutsche gefordert. Tatjana Maria steht vor einer Mammutaufgabe.

Die Tennis-Saison neigt sich dem Ende entgegen. Doch ein großes Highlight steht noch an: Bis zum 8. September finden die US Open in New York statt.

Selten zuvor war ein klarer Favorit so schwer auszumachen wie in diesem Jahr. Bei den Herren gingen die Australian Open an Jannik Sinner. Danach feierte Carlos Alcaraz einen Doppelpack bei den French Open und in Wimbledon. Doch bei Olympia sicherte sich Novak Djokovic die Goldmedaille.

US Open 2024: Maria trifft auf die Titelverteidigerin

TV: Sky

Sky Stream: sportdeutschland.tv

sportdeutschland.tv Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

US Open 2024: Maria trifft auf die Titelverteidigerin

Am dritten Tag des Turniers in Flushing Meadows sind drei deutsche Tennisprofis um Alexander Zverev im Einsatz. Der Hamburger steht am Mittwoch in der zweiten Runde als Favorit dem Franzosen Alexandre Muller gegenüber.

Tatjana Maria darf sich derweil auf der größtmöglichen Bühne beweisen. Die 37-Jährige aus Bad Saulgau misst sich zum Start der Night Session im Arthur Ashe Stadium mit Titelverteidigerin und Publikumsliebling Coco Gauff aus den USA. In die größte Tennisarena der Welt passen mehr als 23.000 Zuschauer.

Jule Niemeier bekommt es direkt zum Tagesstart um 11.00 Uhr Ortszeit auf Court 11 mit der Japanerin Moyuka Uchijima zu tun. Die Dortmunderin will dabei an ihren starken Auftritt beim Erstrundensieg gegen die an Position 32 gesetzte Ukrainerin Dajana Jastremska anknüpfen.

Bei den Herren absolviert zudem Novak Djokovic seine zweite Partie in New York. Der serbische Titelverteidiger muss gegen Landsmann Laslo Djere ran. Sein Gegner überzeugte in der ersten Runde gegen den deutschen Jan-Lennard Struff (3:2).

Die wichtigsten Spiele am 3. Tag: