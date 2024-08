US Open: 3. Runde mit Zverev, Djokovic, Gauff und Niemeier heute live im TV, Stream, Ticker

SPORT1 30.08.2024 • 13:30 Uhr Mit den US Open läuft das letzte Grand Slam des Jahres. Am fünften Tag steht der erste Teil der 3. Runde an. Gefordert sind unter anderem zwei Deutsche und Stars wie Novak Djokovic sowie Coco Gauff.

Die Tennis-Saison neigt sich dem Ende entgegen. Doch ein großes Highlight steht noch an: Bis zum 8. September finden die US Open in New York statt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Selten zuvor war bei den Herren ein klarer Favorit so schwer auszumachen wie in diesem Jahr. Bei den Herren gingen die Australian Open an Jannik Sinner. Danach feierte Carlos Alcaraz einen Doppelpack bei den French Open und in Wimbledon. Allerdings schied der Spanier in Flushing Meadow überraschenderweise bereits in der zweiten Runde aus. Aber auch Nowak Djokovic zählt zu den Titelanwärtern, nachdem er bei den Olympischen Spielen in Paris die Goldmedaille gewonnen hatte.

So können Sie die US Open heute live sehen:

TV: Sky

Sky Stream: sportdeutschland.tv

sportdeutschland.tv Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

US Open 2024: Gelingt Sinner ein souveräner Sieg?

Am fünften Tag des Grand Slams sind bei den Herren mit Djokovic (2) und Alexander Zverev (4) zwei Top-5-Spieler im Einsatz.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Serbe kämpft in der Nacht zu Samstag gegen Alexei Popyrin (28) um den Einzug in die nächste Runde. Zudem spielt der Deutsche Zverev gegen die Nummer 33 im ATP-Ranking Tomas Etcheverry (1 Uhr).

WTA: Swiatek, Sabalenka und Gauff im Einsatz

Bei den Damen ist nur noch eine deutsche Spielerin im Teilnehmerfeld. Jule Niemeier (101) geht allerdings in ihr Drittrundenspiel als Underdog hinein, denn sie trifft auf die Weltranglisten-Siebte Qinwen Zheng aus China (17 Uhr).

Allerdings gab es zwischen den beiden schon einmal ein Aufeinandertreffen, welches Niemeier für sich entscheiden konnte. Zudem trifft Aryna Sabalenka (2) auf Ekaterina Alexandrova (31) sowie Coco Gauff (3) auf Elina Svitolina (28).

Die wichtigsten Spiele am 5. Tag: