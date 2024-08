US Open: Mode-Clou sorgt für Aufsehen - das steckt dahinter

Naomi Osaka zieht mit ihrem extravagantem Outfit bei den US Open alle Blicke auf sich. Im Anschluss verrät sie Hintergründe zu ihrer Kleiderwahl.

Naomi Osaka zieht mit ihrem extravagantem Outfit bei den US Open alle Blicke auf sich. Im Anschluss verrät sie Hintergründe zu ihrer Kleiderwahl.

Das Sportliche geriet beim Erstrundenmatch von Tennis-Star Naomi Osaka beinahe in den Hintergrund. Nicht nur aufgrund ihrer souveränen Leistung, sondern vor allem wegen ihres Outfits sorgte die Japanerin für Aufsehen.

Ein Faltenrock in mintgrün, Kopfhörer und Schuhe in derselben Farbe, die mit Schleifchen verziert sind. Dazu noch eine große, ebenfalls mintgrüne, Schleife auf der Rückseite der weißen Jacke. Der 26 Jahre alte Tennis-Superstar zog mit ihrem Outfit für die Auftaktpartie der US Open alle Blicke auf sich.