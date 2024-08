US Open: Niemeier trotzt Hitze und stürmt in Runde drei

Jule Niemeier beweist in New York aufsteigende Form. Auch die große Hitze macht ihr wenig aus.

Jule Niemeier beweist in New York aufsteigende Form. Auch die große Hitze macht ihr wenig aus.

Hoffnungsträgerin Jule Niemeier hat in der immensen Mittagshitze von New York einen kühlen Kopf bewahrt und zum zweiten Mal in ihrer Karriere die dritte Runde der US Open erreicht. Die 25-Jährige aus Dortmund setzte sich in ihrer Zweitrundenpartie bei Temperaturen von über 30 Grad mit 6:4, 6:0 gegen die Japanerin Moyuka Uchijima durch und bestätigte ihre aufsteigende Form.