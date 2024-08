US-Open: Zverev startet in der Frühschicht

SID 24.08.2024 • 18:26 Uhr Deutschlands bester Tennis-Profi steht am Montag in New York um 11.00 Uhr Ortszeit auf dem Platz.

Tennis-Profi Alexander Zverev wird am Montag eines der Eröffnungsspiele bei den US Open bestreiten. Der Hamburger spielt sein Erstrunden-Match in New York gegen den Finnen Emil Ruusuvuori gleich zum Turnierstart um 11.00 Uhr am Vormittag, in Deutschland ist es dann 17.00 Uhr.

