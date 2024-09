Tennis-Legende kritisiert Zverev scharf! "Eine Enttäuschung"

Tennis-Legende: „Er muss sich mehr trauen“

„Zverev ist eine Enttäuschung“, sagte Henin in aller Deutlichkeit mit Blick auf seine Performance in New York. Im Duell gegen Fritz konnte der Weltranglisten-Zweite sein bestes Tennis nicht auf den Platz bringen, meinte hinterher selbst: „Es war einfach nur bodenlos, ich habe nichts getan, womit ich den Sieg verdient gehabt hätte, so einfach ist das. Ich habe schrecklich gespielt.“