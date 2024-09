US Open: Traum geplatzt! Zverev scheitert im Viertelfinale

SPORT1 03.09.2024 • 23:22 Uhr Alexander Zverev muss weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel warten. Gegen den risikofreudigen Amerikaner Taylor Fritz findet er kein Rezept.

Alexander Zverev rannte, er kämpfte, doch was er auch versuchte, es half am Ende nichts. Der große Traum des Hamburgers von seinem ersten Titel bei einem der vier Grand Slams bleibt unerfüllt, bei den US Open war im Viertelfinale gegen Taylor Fritz Schluss.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zverev unterlag dem über weite Strecken aktiveren Amerikaner 6:7 (2:7), 6:3, 4:6, 6:7 (3:7) - nach 3:26 Stunden war das Turnier für ihn vorzeitig beendet.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

„Ich muss mein bestes Tennis spielen“, sagte Zverev vor dem Match, doch in der Neuauflage des Achtelfinales von Wimbledon, das er in fünf Sätzen dramatisch gegen Fritz verloren hatte, tat sich die deutsche Nummer eins gegen den Weltranglistenzwölften von Beginn an schwer.

„Da geht kein Weg dran vorbei, Fritz hat gewonnen, weil er der Bessere war. Sascha hat gut gefightet, aber im vierten Satz hatte ich nicht das Gefühl, dass er wirklich an seine Chance glaubt“, urteilte Boris Becker bei sportdeutschland.tv.

{ "placeholderType": "MREC" }

Fritz setzt Zverev früh unter Druck

Fritz war von Beginn an der aktivere, risikofreudigere Spieler. Auch dank guter Returns setzte er Zverev immer wieder unter Druck. Zverev wirkte bei vielen Ballwechseln zu passiv, bekam wenig freie Punkte und haderte im Tie-Break, den Fritz dominierte, auch mit seinem Schläger. Nach 55 Minuten war der erste Satz verloren, trotz beinahe ausgeglichener Bilanzen zu Recht.

Fritz „wurde gut eingestellt, gute Strategie“, lobte Becker den Amerikaner, der weiter der aktivere Spieler blieb, während Zverev eher reagierte. Aber er kämpfte - und nutzte seine Chance, als sie sich plötzlich bot: Mit dem ersten Breakball überhaupt ging er 5:3 in Führung, kurz darauf gelang ihm der Ausgleich nach Sätzen.

Ein Strohfeuer? Es schien so, schon im zweiten Spiel des dritten Satzes gelang Fritz ein Break, er führte 3:0, doch Zverev glich aus. Die Schwächephase des Amerikaners aber konnte er nicht nutzen.

Fritz raffte sich wieder auf - und bei Aufschlag der deutschen Nummer eins nutzte er seinen fünften Satzball, um in Führung zu gehen. Nicht zuletzt, weil er entschlossener agierte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Becker: Zverev strahlt zu wenig Überzeugung aus

Zverev fand auch im vierten Satz kein Konzept, wirkte bisweilen sogar resigniert. Becker stellte wiederholt fest, dass Zverev zu wenig Überzeugung ausstrahlte, „der Ausdruck fehlt“, monierte er. Fritz dagegen blieb bei sich, hielt an seinem Konzept fest - und steht nun erstmals im Halbfinale eines Grand Slams.

Im Halbfinale der US Open stehen dagegen Kevin Krawietz und Tim Pütz. Das deutsche Doppel besiegte die argentinischen Routiniers Maximo Gonzalez und Andres Molteni nach einem umkämpften ersten Satz am Ende souverän 6:7 (11:13), 6:4, 6:1. Der Einzug in die Runde der letzten vier ist der größte gemeinsame Erfolg von Krawietz und Pütz bei einem Grand Slam neben der Halbfinal-Teilnahme in Wimbledon 2023.

-----