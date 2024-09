Tennis-Legende zweifelt an Djokovic

Bei den US Open scheitert Novak Djokovic bereits in der 3. Runde. Im Jahr 2024 bleibt der Serbe damit ohne Grand-Slam-Titel. Tennis-Legende John McEnroe rätselt, ob der „Djoker“ noch stark genug für seinen 25. Major-Triumph ist.

Nach seinem frühen Aus bei den US Open steht Novak Djokovic vor einem Scheidepunkt seiner Karriere. Im Jahr 2024 steht die langjährige Nummer eins der Tennis-Welt nach vielen Jahren erstmal ohne einen Grand-Slam-Titel dar. Nur bei den Olympischen Spielen konnte sich der Serbe seinen langgehegten Traum vom Gold erfüllen .

Aber ist der „Djoker“ mit seinen 37 Jahren noch in der Lage, seinen 25. Grand-Slam zu gewinnen? Tennis-Legende John McEnroe hat da so seine Zweifel. „Man will ihn nie anzählen, aber momentan ist sicherlich das erste Mal, dass man sich ernsthaft fragt, ob er noch gewinnen kann“, sagte McEnroe im Gespräch mit Eurosport.