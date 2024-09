Milliardärs-Tochter schockt Tennis-Szene: Die besondere Geschichte der Jessica Pegula

Mit diesem Sieg im Halbfinale der US Open hat Jessica Pegula Geschichte geschrieben. Nach dem 1:6, 6:4, 6:2 gegen die Tschechin Karolina Muchova ist die 30-Jährige die älteste US-Amerikanerin, die in der Ära des Profitennis erstmals ein Grand-Slam-Finale erreicht hat.

Pegula ist Tochter eines Milliardärs

Allein dieser Umstand ist in der Szene schon seit ihrem sensationellen Sieg über Viktoria Azarenka in der ersten Runde der Australian Open 2021 ein großes Thema, zumal Tennis schon immer das Etikett des ungemein kostspieligen Sports anhaftet, in dem gerade weniger gut Situierte den Sprung in die Elite sich besonders hart erarbeiten müssen.