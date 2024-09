US Open: Irre Unsportlichkeit! Tennis-Star führt Ball-Mädchen vor

Es sind Szenen, bei der die Tennis-Welt einfach nur mit dem Kopf schütteln kann. Die Kasachin Julija Putinzewa legt bei den US-Open ein respektloses Verhalten gegenüber einem Ball-Mädchen an den Tag und zieht großen Unmut auf sich.

Tennis-Star Julija Putinzewa hat sich im legendären Louis Armstrong Stadium von New York definitiv nicht von ihrer besten Seite gezeigt. Die 29-Jährige verlor in der dritten Runde der US-Open nicht nur klar gegen Jasmine Paolini, sondern auch einige Sympathien.

Doch was war eigentlich passiert? Die Weltranglisten-31. befindet sich inmitten eines Aufschlagspiels als es zu einer denkwürdigen Szene zwischen ihr und einem Ball-Mädchen kommt.

Tennis-Star führt Ball-Mädchen vor

Damit aber nicht genug. Während der erste Ball zur Seite wegrollt und ein Raunen durch das Publikum geht, starrt die Spielerin das Ball-Mädchen unentwegt an und gibt ein kleines Zeichen mit der linken Hand für den nächsten Ball.

Putinzewa auf den Spuren von Vinicius Junior: Ärger im Netz

Die unsportliche Einlage erinnert verdächtig an Real-Star Vinicius Junior. Der Brasilianer hatte im Champions-League-Spiel gegen die Bayern ebenfalls gleich zweimal einen Ball von Joshua Kimmich nicht angenommen und absichtlich auf den Boden fallen lassen.

Im Netz gab es deutliche Kritik an Putinzewas unfairem Verhalten. „Gott sei Dank hat Paolini sie geschlagen, sie braucht einige Lektionen in Sachen Demut“ oder „Das ist unfassbar! Was fällt ihr ein?“ gehörten zu den Reaktionen bei X.