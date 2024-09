US Open, Viertelfinale: Zverev - Fritz heute LIVE im TV, Stream und Ticker

SPORT1 03.09.2024 • 16:00 Uhr Alexander Zverev fehlen zu seinem ersten Grand-Slam-Sieg noch drei Erfolge. Bei den US Open will der Hamburger nun Revanche nehmen für eine bittere Pleite vor wenigen Monaten.

Der Weg bis zum ersten Grand-Slam-Titel ist für Alexander Zverev nicht mehr weit. Nur noch drei Erfolge trennen den 27-Jährigen von seinem ganz großen Ziel. Bei den US Open scheinen die Chancen für die Nummer vier der Weltrangliste so groß wie nie zuvor. Mit dem Carlos Alcaraz und Novak Djokovic sind gleich zwei große Favoriten früh gescheitert, während Zverev seine Matches allesamt souverän gewonnen hat.

So können Sie das Viertelfinale der US Open Zverev - Fritz heute live sehen:

TV : Sky

: Sky Stream : sportdeutschland.tv

: sportdeutschland.tv Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Nun wartet im Viertelfinale jedoch die größte Herausforderung bisher in New York. Mit Taylor Fritz wartet ein kleiner Angstgegner des deutschen Stars. Die beiden trafen sich vor wenigen Monaten in Wimbledon und der US-Amerikaner ließ Zverevs Träume mit einem 4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:3 platzen.

Zverev schmiss damals mit einer Knieverletzung den Sieg trotz klarer Führung gegen die Nummer zwölf der Weltrangliste weg, hat aber im direkten Duell noch leicht die Nase vorn. Von neun Matches gewann der Hamburger fünf.

Die beiden Stars treffen nun auf der größten Bühne aufeinander. Die Partie ist auf dem Arthur Ashe Stadium angesetzt und somit werden mehr als 24.000 Fans dabei sein. Die Partie findet Mittags statt. Um 12 Uhr Ortszeit (18 Uhr deutsche Zeit) treffen Paula Badosa (Spanien) und Emma Navarro (USA) aufeinander, dann folgt die Zverev-Partie.

Beide Spieler hatten auf ihrem Weg ins Viertelfinale in New York bisher noch nicht in der 24.000 Zuschauer fassenden Arena gespielt. Zverev peilt in Flushing Meadows im 35. Versuch seinen ersten Grand-Slam-Titel an. „Ich denke von nun an gibt es keine leichten Spiele mehr“, sagte Zverev.

Zverev, der zum vierten Mal ein Viertelfinale in New York bestreitet und sich bisher in Topform präsentiert: „Ich bin glücklich mit dem Level meines Tennis.“

