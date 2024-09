US Open: Zverev marschiert - in Richtung Titel?

SPORT1 01.09.2024 • 19:15 Uhr Alexander Zverev will bei den US Open seinen ersten Grand-Slam-Titel feiern - so einfach wie in diesem Jahr dürfte ihm der Weg kaum mehr gemacht werden. Im Achtelfinale wartet nun ein Lokalmatador.

Alexander Zverev will endlich den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere gewinnen. Im 35. Anlauf will der gebürtige Hamburger sich seinen Traum erfüllen - und benötigt dafür nur noch vier Siege.

Den nächsten Schritt will der 27-Jährige in seinem Achtelfinale (frühestens ab 22.30 Uhr deutscher Zeit im SPORT1-Liveticker) gehen. Dabei trifft Zverev auf den US-Amerikaner Brandon Nakashima, der von den heimischen Fans im Stadium Louis Armstrong nach vorne gepeitscht werden dürfte.

Djokovic und Alcaraz raus - ist nun Zverevs Weg ins Endspiel frei?

Dabei hat Zverev indes einen augenscheinlichen einfachen Rest-Draw im Turnier: Der Weltranglistenführende aus Italien Jannik Sinner sowie Daniil Medvedev aus Russland könnten beide frühestens im Endspiel warten.

Überraschend dagegen kam das frühe Aus von Carlos Alcaraz, der Spanier unterlag sensationell dem Niederländer Boris van de Zandschulp in der dritten Runde. Auch Olympiasieger Novak Djokovic musste in Flushing Meadows bereits seine Segel streichen, der Serbe verlor in vier Sätzen gegen den Australier Alexei Popyrin.

Somit ist Zverev, der in vier Sätzen (5:7; 7:5; 6:1: 6:3) gegen den Argentinier Tomas Etcheverry gewinnen konnte, in seiner Turnierhälfte der am höchsten gesetzte verbliebene Spieler. Der Hamburger wird in der Setzliste auf Rang vier geführt.

US Open: Zverev endlich am Ziel seiner Träume?

Pünktlich zum letzten großen Turnier der Saison hat Zverev seine Form und Gesundheit wiedergefunden, während er weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel hinarbeitet. Seit Jahren verfolgt der Olympiasieger von Tokio den Traum, eines der vier wichtigsten Turniere zu gewinnen.

In New York scheint der Zeitpunkt erneut günstig zu sein. Bereits 55 Spiele konnte er in diesem Jahr gewinnen - mehr als jeder andere Spieler auf der ATP-Tour 2024. „Ich habe sehr hart dafür gearbeitet. Natürlich möchte ich eines Tages eine Grand-Slam-Trophäe stemmen“, sagte Zverev, der nun auf Brandon Nakashima trifft.

