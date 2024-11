Das traurige Ende einer großen Steffi-Graf-Rivalin

Tennis-Star Jana Novotna starb heute vor acht Jahren mit nur 49 Jahren. Die Tschechin lieferte sich viele Duelle mit Steffi Graf, eines davon und das spätere Happy End in Wimbledon sind in besonders bittersüßer Erinnerung.

Unvergessenes Wimbledon-Drama gegen Steffi Graf

Ihren größten, späten Triumph im Einzel feierte die am 2. Oktober 1968 in Brünn geborene Novotna 1998 in Wimbledon, wo sie ihren ersten und einzigen Grand-Slam-Titel im Einzel gewann. Zuvor war Novotna jahrelang immer wieder knapp am großen Wurf vorbeigeschrammt: 1991 bei den Australian Open gegen Monica Seles, 1993 und 1997 in London gegen Steffi Graf und Martina Hingis.