Das traurige Schicksal einer Tennis-Ikone

Der 22 Jahre alte Guillermo Vilas feierte an diesem Tag seinen ersten großen Turniersieg, gewann in fünf Sätzen das Finale des Masters Grand Prix, der heutigen ATP Finals, gegen die rumänische Legende Ilie Nastase.

Der junge Argentinier mit dem wallenden Haar bewies sich damit erstmals als einer der besten Tennisspieler der Welt - was er in den Jahren darauf noch viele Male eindrucksvoll unterstreichen sollte.

Vilas löste in seiner Heimat einen ähnlichen Tennis-Boom aus wie im Jahrzehnt darauf Boris Becker und Steffi Graf in Deutschland. Er blieb in Erinnerung als einer der prägnantesten Charaktere auf und neben dem Platz. Inzwischen kämpft der heute 72-Jährige gegen eine schwere Krankheit.