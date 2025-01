Australian Open 2025: Brisanter Zwischenfall vor Zverev-Rede

Alexander Zverev muss nach dem verlorenen Finale in Melbourne einen pikanten Zwischenfall erdulden. Es geht um zwei Vorwürfe aus seiner Vergangenheit.

Alexander Zverev muss nach dem verlorenen Finale in Melbourne einen pikanten Zwischenfall erdulden. Es geht um zwei Vorwürfe aus seiner Vergangenheit.

Nach dem verlorenen Finale bei den Australian Open in Melbourne wollte Alexander Zverev gerade zur traditionellen Rede bei der Siegerehrung anheben, da wurde er brüsk von einer Stimme aus dem Publikum unterbrochen.

„Australia believes in Olya and Brenda“, war laut und deutlich in der Rod Laver Arena zu hören. Australien glaubt Olya und Brenda - ein äußerst brisanter Zwischenruf.