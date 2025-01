Australian Open 2025 LIVE im Free-TV. Live-Stream & Ticker: Zverev - Paul im Viertelfinale

So können Sie die Australian Open mit Zverev vs. Paul live sehen:

Australian Open 2025: Alcaraz gegen Djokovic

Zverev peilt in Melbourne im 36. Anlauf seinen heiß ersehnten ersten Grand-Slam-Titel an. Im letzten Jahr war er im Halbfinale in einem Fünfsatzkrimi an Daniil Medwedew gescheitert.