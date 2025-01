Australian Open: Die emotionale Krönung eines eindrucksvollen Comebacks

Australian Open: Badosa feiert größten Karriereerfolg

Die 27-Jährige, die 2019 mit 21 verhältnismäßig spät das erste Mal ein Major-Hauptfeld erreicht hatte, hat den nächsten großen Schritt in ihrer wechselhaften Karriere vollführt - und begeistert auch die Presse in ihrer Heimat spürbar.

„Ein starker Aufschlag, ein Fels bei den Returns und eine Dampfwalze im Angriff“, lobte El Mundo Deportivo die „spektakuläre“ und „historische“ Performance: Badosa ist nach Arantxa Sánchez Vicario, Conchita Martinez und Garbine Muguruza erst die vierte Spanierin, die es in Melbourne so weit geschafft hat.

Zurückgekämpft nach einem Horror-Jahr

Nicht zuletzt nach ihrem von Verletzungs-Dramen durchzogenem Horror-Jahr 2023 schmeckt Badosas bislang größter Erfolg umso süßer: Die in New York geborene Spanierin hatte damals wegen einer chronischen Rückenverletzung drei Grand-Slam-Turniere verpasst, in Wimbledon aufgeben müssen und war auf Platz 66 der Weltrangliste abgestürzt.

Badosa könnte nun in einem hochklassigen Halbfinale am Donnerstag auf Titelverteidigerin Aryna Sabalenka treffen. Die Weltranglistenerste bestreitet am Dienstag das zweite Viertelfinale gegen die Russin Anastassija Pawljutschenkowa. Los geht es in der Rod Laver Arena um 9 Uhr MEZ.