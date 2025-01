Bei Australian Open vergiftet? Djokovic erhebt schwere Vorwürfe

So musste Djokovic in ein Hotel ausweichen, in der die australische Regierung zu jener Zeit regelmäßig illegal eingereiste Personen unterbrachte. Dort soll der Serbe vergiftet worden sein, wie er nun verriet: „Ich hatte einige gesundheitliche Probleme. Und mir wurde klar, dass man mir in diesem Hotel in Melbourne Nahrungsmittel gegeben hatte, die mich vergiftet hatten.“