Novak Djokovic: Fragen & Antworten zum Einreise-Chaos in Australien

Nach der Landung in Down Under nahm das Drama dann seinen Lauf: Das Visum des Serben wurde nicht anerkannt, seine medizinische Ausnahmegenehmigung als unzureichend abgelehnt. Letztere ist aber Voraussetzung, um in Australien wegen der Corona-Pandemie als Ungeimpfter einzureisen, was für den Djoker augenscheinlich zutrifft.