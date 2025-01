Brände in LA: Fritz spendet Preisgeld

Der Weltranglistenvierte Taylor Fritz ist selbst in Kalifornien geboren und setzt sich für die Opfer der Waldbrände ein.

Der Weltranglistenvierte Taylor Fritz ist selbst in Kalifornien geboren und setzt sich für die Opfer der Waldbrände ein.

Taylor Fritz spendet einen Teil seiner Einnahmen von den Australian Open den Opfern der verheerenden Waldbrände in Los Angeles.

„Ich werde mein Preisgeld aus der ersten Runde an den Hilfsfonds für die Waldbrände in LA spenden“, sagte Fritz nach seinem Drittrundeneinzug in Melbourne. Dies beträgt knapp 80.000 Euro.