Djokovic zollt Zverev Respekt: "Mit sein bestes Tennis"

Im Halbfinale der Australian Open kommt es zum Showdown zwischen Novak Djokivic und Alexander Zverev. Der serbische Turnier-Rekordsieger wird am Freitag in Melbourne von der deutschen Nummer eins herausgefordert.

Vor dem Turnierbeginn hatten der serbische Topstar und die deutsche Nummer eins ein Showmatch in Melbourne bestritten und sich drumherum einen kurzweiligen Schlagabtausch geliefert. Djokovic, der sich im Viertelfinale in vier Sätzen gegen Carlos Alcaraz durchsetzte, hatte auch eine Pressekonferenz von Zverev besucht und mit einer Frage für einen Lacher gesorgt - nun duellieren sich beide am Freitag um ein Finalticket. Zverev, der im Viertelfinale Tommy Paul bezwang, jagt seinen ersten Grand-Slam-Coup. Djokovic peilt seinen elften Triumph Down Under an.