Lauf gestoppt: Siegemund verpasst Achtelfinale deutlich

In der zweiten Runde hatte die Metzingerin noch die Olympiasiegerin besiegt - nun scheiterte sie klar an Anastassija Pawljutschenkowa.

Der Erfolgslauf von Laura Siegemund bei den Australian Open ist gestoppt. Nach ihrem überraschenden Sieg gegen die Olympiasiegerin Zheng Qinwen ist die 36-Jährige in der dritten Runde von Melbourne gescheitert. Gegen die gesetzte Anastassija Pawljutschenkowa war Siegemund am Freitag chancenlos und verlor in gut eineinhalb Stunden mit 1:6, 2:6.