Australian Open: Außenseiter überrascht Sinner

Titelverteidiger Jannik Sinner (23) ist bei den Australian Open noch nicht in Bestform. In der zweiten Runde gab der Weltranglistenerste aus Italien gegen den heimischen Wild-Card-Spieler Tristan Schoolkate überraschend den ersten Satz ab, siegte aber letztlich doch souverän 4:6, 6:4, 6:1, 6:3 .

„Ich muss mit meiner Leistung am Ende zufrieden sein“, sagte Sinner: „Man darf die Dinge nicht als selbstverständlich betrachten und muss in jedem Match immer da sein. Ich hoffe, es wird wieder ein großartiges Turnier für mich.“

Sinner, der nun auf den US-Amerikaner Marcos Giron trifft, will in Melbourne seinen Titel verteidigen und damit seinen dritten Coup bei einem Major landen. Er braucht dafür die Leichtigkeit, die ihn in der vergangenen Saison auszeichnete und auch zum Titelgewinn bei den US Open trug.