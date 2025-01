Nach Djokovics Interview-Boykott: Reporter entschuldigt sich

Der Wirbel um den Interview-Verzicht von Novak Djokovic geht in die nächste Runde. Der betroffene Journalist entschuldigt sich.

Der Wirbel um den Interview-Verzicht von Novak Djokovic geht in die nächste Runde. Der betroffene Journalist entschuldigt sich.

Novak Djokovic dürfte im Anschluss an das Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz im Falle eines Erfolgs wieder für ein On-Court-Interview zur Verfügung stehen. Der australische TV-Journalist, mit dessen Aussagen Djokovic seinen Interview-Verzicht nach dem Achtelfinale der Australian Open begründet hatte , hat vor laufender Kamera um Entschuldigung gebeten. Das hatte Djokovic zuvor gefordert.

Tony Jones, ein Moderator des australischen TV-Senders Channel Nine, hatte am Freitag live von der Anlage in Melbourne gesendet und dabei mit einer Gruppe serbischer Fans interagiert. Er rief ihnen dabei unter anderem zu, Djokovic sei „überbewertet“.