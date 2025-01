Nach Zverevs Final-Niederlage: Ihre Geschichten machen ihm jetzt Hoffnung

Zverev in illustrer Runde

Ähnlich erging es Andre Agassi, der in den frühen 1990er-Jahren zunächst drei Grand-Slam-Endspiele verlor: 1990 scheiterte er bei den French Open an Andrés Gómez und bei den US Open an Pete Sampras, ehe er 1991 erneut in Paris Jim Courier unterlag.