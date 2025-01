Australian Open: Zverev marschiert ins Achtelfinale

Nächster Sieg im Schnelldurchlauf: Alexander Zverev hat auch die dritte Hürde auf dem Weg zum erhofften Grand-Slam -Titel genommen. Der 27-Jährige schlug in der dritten Runde der Australian Open den Briten Jacob Fearnley mit 6:3, 6:4, 6:4 und zog ins Achtelfinale ein. Die Partie dauerte 2:02 Stunden.

Zverev, der im vergangenen Jahr im Halbfinale gescheitert war, überstand damit zum sechsten Mal in seiner Karriere die dritte Runde in Australien und zog damit mit Tennis-Legende Boris Becker gleich. Der Hamburger peilt im 36. Anlauf seinen Premieren-Titel bei einem der vier wichtigsten Tennisturniere an.