Rekordjäger Djokovic: Support von Murray, Kritik von Becker

"Ich weiß, dass es da draußen nicht einfach ist - es ist stressig und manchmal wird er sich gegenüber seinem Team und seiner Box Luft machen wollen", sagte Murray vor Djokovics Auftaktmatch in Melbourne am Montagvormittag (MEZ): "Solange er sein Bestes gibt und sich anstrengt, ist es für mich absolut in Ordnung, wenn er sich so äußert, wie er möchte."

Djokovic, der für seine gelegentlichen Ausfälle gegenüber der Trainerbox bekannt ist, hat in Melbourne Großes vor. Der elfte Titel Down Under soll her, der 25. Grand-Slam-Sieg insgesamt - und damit der alleinige geschlechterübergreifende Rekord. Murray sieht den Erfolg seines Schützlings vor allem in dessen Arbeitsethos begründet.