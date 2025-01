Becker übt Kritik an Ex-Schützling Djokovic

Djokovic behauptet: Ich wurde vergiftet

Der Hintergrund: Djokovic hatte kürzlich in einem Interview mit der Zeitschrift GQ über das Kapitel seiner Anreise im Januar 2022 nach Australien ausgepackt - und dabei schwere Vorwürfe gegen die australische Regierung erhoben. Er wirft den Behörden vor, dass man ihn in einem Hotel in Melbourne mit Nahrungsmitteln vergiftet habe.

„Wenn das im Moment die Priorität ist, dann finde ich das nicht gut und sogar gefährlich”, sagte Becker und verwies darauf, dass Djokovic sich doch besser auf das sportliche Geschehen konzentrieren solle: „Er ist der erfolgreichste Spieler aller Zeiten, er will noch einen Grand Slam gewinnen. Und da braucht er alle Energie, die er über hat. Und da muss er sich ein bisschen zurückhalten, was diese Schlagzeilen angeht.“

Djokovic übt Kritik im Dopingfall Sinner

Neben den vermeintlichen Vorfällen in Australien sorgte Djokovic außerdem mit seiner Kritik im Dopingfall Jannik Sinner und seinem Doppel-Auftritt mit Skandalprofi Nick Kyrgios in Brisbane für Gesprächsstoff.

So können Sie die Australian Open heute live sehen:

Djokovic trifft in der ersten Runde von Down Under auf Außenseiter Nishesh Basavareddy aus den USA. Mit seinem neuen Trainer Andy Murray strebt er den 25. Grand-Slam-Titel seiner Karriere und zugleich den elften Triumph bei den Australian Open an.