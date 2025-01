Tennis: Auch US Open strecken Hauptfeld auf 15 Tage

Die US Open in New York werden in diesem Jahr erstmals über 15 Turniertage ausgetragen. Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt nun schon am Sonntag, 24. August, wie der US-Tennisverband am Mittwoch bekannt gab. Grund seien drei aufeinanderfolgende Jahre mit „außergewöhnlicher Nachfrage und rekordverdächtigen Besucherzahlen“, die Veranstalter wollen den Fans durch die Erweiterung „so viel Zugang wie noch nie in der 145-jährigen Geschichte des Turniers“ ermöglichen.