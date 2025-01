Australian Open: Deutscher Rekord! Zverev im Viertelfinale

Erste wirkliche Prüfung zum Start der zweiten Turnierwoche: Tennisstar Alexander Zverev hat bei den Australian Open nach einer komplizierten Partie das Viertelfinale erreicht. Der Weltranglistenzweite schlug am Sonntag den Franzosen Ugo Humbert mit 6:1, 2:6, 6:3, 6:2. Nach 2:16 Stunden verwandelte Zverev seinen ersten Matchball und trifft nun am Dienstag auf den Weltranglistenelften Tommy Paul aus den USA.

Der Hamburger buchte durch den Sieg zum vierten Mal sein Ticket fürs Viertelfinale in Melbourne. Er teilt sich damit nun den deutschen Rekord für die meisten Teilnahmen an der Runde der besten acht mit Boris Becker. Zverev, der im vergangenen Jahr im Halbfinale gescheitert war, peilt im 36. Anlauf seinen Premieren-Titel bei einem Grand Slam an.