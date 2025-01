Alcaraz legt vor! Jetzt winkt das Traumduell mit Djokovic

„Das ist nicht die Art, wie ich Matches gewinnen will. Ich bin froh über das Viertelfinale, aber ein bisschen traurig wegen Jack“, sagte der spanische Weltranglistendritte, der zum achten Mal in Folge einen Top-20-Spieler bei einem Grand Slam schlug.

Alcaraz fehlen nur noch die Australian Open

Im Falle eines ersten Triumphes Down Under will sich Alcaraz nach eigener Aussage ein Känguru-Tattoo stechen lassen. Tattoos beim jeweils ersten Grand-Slam-Sieg an einem Ort haben für ihn schon Tradition.