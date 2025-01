Nach dieser Zverev-Aussage brechen die Fans in Gelächter aus

„Wir haben dich und deine Freundin Sophia beobachtet. Ihr macht da was wirklich Cooles. Wir werden es jetzt mal auf dem Bildschirm zeigen und dich etwas bloßstellen. Was hat es damit auf sich?“, versuchte Courier Zverev mit Bildern aus der Reserve zu locken, die ihn in den Katakomben beim speziell einstudierten Handshake mit seiner Freundin Sophia Thomalla zeigten.

Australian Open: Zverev bringt Rod Laver Arena zum Lachen

Die Stimmung in der Rod Laver Arena war nun endgültig komplett aufgelockert und auch Zverev war weiter zu Scherzen aufgelegt. Angesprochen auf das noch folgende Match zwischen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz, in welchem sein nächster Gegner ermittelt wird, witzelte er: „Das wird natürlich ein absolut langweiliges Match. Ihr müsst also eigentlich gar nicht hierbleiben, nachdem ich hier so ein tolles Spiel gezeigt habe.“