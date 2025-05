French Open 2025: Auftakt von Eva Lys live im TV, Livestream und Ticker

Auftakt bei den French Open! Am Sonntag gehen gleich drei deutsche Teilnehmer ins Rennen. Unter anderem ist Eva Lys im Einsatz. Sie bekommt es in der ersten Runde mit einer US-Amerikanerin zu tun.

Deutschlands Nummer eins trifft auf Peyton Stearns, die an Position 28 der Weltrangliste geführt wird. Für die 23-jährige Lys, die bei den Australian Open mit begeisternden Auftritten für Furore gesorgt hatte, geht es ab 11.00 Uhr auf dem Court sechs los.

So können Sie die French Open heute live sehen:

Neben Lys sind am heutigen Sonntag noch zwei weitere Deutsche am ersten Turniertag im Einsatz, Yannick Hanfmann darf dabei auf dem dem legendären Court Philippe Chatrier auflaufen, sein Gegner ist der an Position acht gesetzte Lorenzo Musetti. Er bestreitet das dritte Match.