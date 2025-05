French Open 2025: Dieser Zoff lässt Zverev und die Tennis-Welt nicht los

Rund um die French Open sorgt Alexander Zverev mit scharfer Kritik an den Tennisbällen auf der ATP-Tour für Aufsehen. Der Deutsche ist aber nicht der einzige Kritiker in einer Causa, die den Tennissport schon länger beschäftigt.

So nahm er bereits nach seinem Viertelfinal-Aus beim ATP-Masters in Rom gegen Lorenzo Musetti kein Blatt vor den Mund. Zwar spielte er bei kühlen Bedingungen am Abend unter Flutlicht - was die Bälle ohnehin langsamer macht - doch seine Kritik war sehr deutlich und zielte weit tiefer.