French Open heute: Alcaraz Altmaier & Lys live im TV, Stream und Ticker

Am vierten Turniertag der French Open (täglich im LIVETICKER) in Paris geht Topfavorit Carlos Alcaraz zum zweiten Mal an den Start – und die Aufgabe könnte knifflig werden. Der Titelverteidiger trifft am Mittwoch auf den ungarischen Sandplatzspezialisten Fabian Marozsan. Einen Spieler, an den Alcaraz keine guten Erinnerungen hat.