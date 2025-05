French Open: Zverev startet gegen US-Teenager Tien

Alexander Zverev beginnt seinen Weg in Richtung des ersehnten French-Open-Titels mit einer tückischen Aufgabe. Der deutsche Tennisstar trifft in der ersten Runde von Roland Garros auf den erst 19 Jahre alten US-Amerikaner Learner Tien, der bei den Australian Open für Furore gesorgt hatte. Auf Topfavorit Carlos Alcaraz (Spanien) kann Zverev (Hamburg) erst im Finale treffen.

Bei der Auslosung für das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres ab Sonntag in Paris bescherte "Losfee" Ousmane Dembélé vom Champions-League-Finalisten Paris Saint-Germain der deutschen Nummer eins ein Wiedersehen: Das bislang einzige Duell mit Tien verlor Zverev im Februar in Acapulco überraschend in zwei Sätzen. Tien war im Januar beim Grand Slam in Melbourne bis ins Achtelfinale vorgedrungen und hatte dabei unter anderem Daniil Medwedew bezwungen.