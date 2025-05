Mega-Styling! Irre Pläne für US Open enthüllt

Das Gelände der US Open wird für 800 Millionen Dollar modernisiert. Das Turnier soll so noch spektakulärer werden.

Neues Styling für die größte Tennis-Arena der Welt: Das Arthur Ashe Stadium und das gesamte Areal der US Open in New York werden für 800 Millionen Dollar (mehr als 700 Millionen Euro) grundlegend renoviert.