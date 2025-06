Denkwürdige Szenen bei den French Open: "Der beste Moment meines Lebens"

French Open: Bublik bricht den Bann

Für Showman Bublik, der in der Vergangenheit für manchen Aufreger gesorgt, mit seiner authentisch-menschlichen Art und seinem nicht immer professionellen Lebenswandel aber auch viele Sympathien gewonnen hat, ist der Lauf in Roland Garros sein bislang bester bei einem Major: Der viermalige Turniersieger (unter anderem 2023 in Halle) hat es bei Grand Slams bislang nur einmal ins Achtelfinale geschafft, bei den vergangenen neun Großturnieren war fünfmal schon in der ersten Runde Schluss.