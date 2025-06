French Open 2025: Geht das Boissen-Märchen weiter? Heute live im TV, Stream & Stream

Die Französin schreibt dieser Tage ihr eigenes Märchen. Die Wildcard-Starterin schlug am Mittwoch Mirra Andrejewa (7:6, 6:3) und schrieb damit Geschichte. Sie ist als Weltranglisten-361. die am niedrigsten eingestufte Spielerin der letzten 40 Jahre, die es ins Halbfinale bei einem Major schafft. Zugleich ist Boisson die dritte Spielerin seit 1980, die bei ihrem Majordebüt direkt die Runde der letzten vier erreicht.

So können Sie die French Open heute live sehen:

Drittes French-Open-Halbfinale für Gauff

Für den Sprung ins Finale am Samstag muss Boisson nun aber eine enorm hohe Hürde überspringen. Coco Gauff hatte sich am Mittwoch im frühen Match entschlossen gegen ihre Landsfrau Madison Keys durchgesetzt.

Geht Swiateks irre Serie weiter?

Swiatek steigerte sich im Laufe des Turniers und zeigte im Viertelfinale ihre bislang beste Leistung. Gegen Elina Svitolina gewann die Polin mit 6:1, 7:5. Swiatek hat eine Wahnsinnsserie in Paris, denn sie ging bei den vergangenen 26 Partien als Siegerin vom Platz. In ihrer gesamten Karriere verlor sie nur zwei Duelle in Roland Garros. In diesem Jahr könnte Swiatek ihren vierten French-Open-Sieg in Folge holen.