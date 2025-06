French-Open-Finale für die Ewigkeit: "Federer und Nadal dürfen sich endgültig zur Ruhe legen"

SPORT1 09.06.2025 • 08:33 Uhr Carlos Alcaraz zwingt Jannik Sinner in die Knie und krönt sich zum French-Open-Champion. Die internationale Presse ist von der unglaublichen Aufholjagd des Spaniers begeistert. Es ist schon von einem „Wunder für die Ewigkeit“ die Rede.

Carlos Alcaraz hat am Sonntagabend nicht einfach nur die French Open gewonnen. Dieses Finale gegen Jannik Sinner wird der Tenniswelt für immer in positiver Erinnerung bleiben.

Im längsten Endspiel der Turnierhistorie beeindruckten beide Spieler auf ganzer Linie, aber es war Alcaraz, der seine furiose Aufholjagd nach fünf Stunden und 29 Minuten krönte.

Entsprechend überschlagt sich die Presse vor Lob, die spanische Zeitung AS schreibt von einem „Wunder für die Ewigkeit“. SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen nach dem denkwürdigen Finale zusammen.

Spanien

Marca: „Carlos Alcaraz Garfia, was für eine brutale Art zu gewinnen!!!! Alcaraz gelingt ein historisches Comeback im längsten Finale der Geschichte gegen Sinner.“

AS: „Ein Wunder für die Ewigkeit! Alcaraz hat ‚das Unmögliche‘ geschafft. So beschreibt es jeder, der diesen Wahnsinn miterlebt hat. Es war unvorstellbar. Alcaraz ist eine neue Dimension für das Tennis. Er ist gekommen, um die Geschichte zu revolutionieren."

Sport: „Alcaraz, der König des Landes... und des Comebacks! Carlos Alcaraz schreibt Geschichte und gewinnt Roland Garros erneut in einem epischen Match, das mehr als fünf Stunden dauert.“

Mundo Deportivo: "Episches Comeback von Alcaraz in Roland Garros! Eine Meisterleistung für die Geschichtsbücher."

El Pais: „Ein Mann aus Murcia (und vom Mars) tanzt nach der Melodie von Charles Aznavours ‚Emmenez-moi‘. Zwei Giganten kämpfen bis zum bitteren Ende, und der Weltranglistenerste beugt schließlich sein Knie.“

Italien

Gazzetta dello Sport: „Was für eine Qual für Sinner! Alcaraz gewinnt in Roland Garros nach fünf Sätzen für die Sportgeschichte.“

Corriere dello Sport: "Alcaraz triumphiert in Roland Garros, Sinner vergibt drei Matchbälle und verliert nach mehr als fünf Stunden einen epischen Kampf."

Corriere della Sera: „Es war kein Tennismatch. Es war eine Geschichte auf Leben und Tod mit überirdischen Momenten, belebt von einem italienischen Phänomen und einem spanischen Wunderkind, das am Ende eines fünf Stunden und neunundzwanzig Minuten dauernden epochalen Kampfes – ab dieser Zeile des Artikels müssen wir mit Superlativen vorsichtig sein – noch ein Gramm Kraft übrig hatte, um sich an die Existenz zu klammern, während der andere, Jannik Sinner, in diesem Meer aus rotem Sand Schiffbruch erlitt.“

Frankreich

L‘Équipe: "Wie auferstanden von den Toten: Carlos Alcaraz, der mit zwei Sätzen gegen die Nummer 1 der Welt zurücklag und im vierten Satz drei Matchbälle abwehren musste, hat ein außergewöhnlich spannendes Finale mit einem unfassbaren Drehbuch für sich entschieden und Jannik Sinner niedergerungen.“

England

Sun: „Was für ein Finale, was für ein außergewöhnliches Comeback, was für eine fabelhafte sportliche Rivalität.“

Daily Mail: „Jannik Sinner ist der beste Spieler der Welt. Unglücklicherweise für ihn ist Carlos Alcaraz nicht von dieser Welt. Er vollbrachte das größte Comeback in der 148-jährigen Geschichte des Grand-Slam-Tennis. Borg gegen McEnroe 1980, Wimbledon. Nadal gegen Federer 2008, Wimbledon. Alcaraz gegen Sinner 2025, Roland Garros. An einem Sonntagabend in Paris spielten sich ein 22-jähriger Spanier und ein 23-jähriger Italiener in den Tennis-Olymp.“

The Times: „Carlos Alcaraz bezwingt Jannik Sinner in einem French-Open-Finale für die Geschichtsbücher.“

The Guardian: „Nach Jahren des Hypes und der Erwartungen rund um die Rivalität zwischen Alcaraz und Sinner markierte dieser Anlass ihr lang ersehntes erstes Grand-Slam-Finale. Die beiden haben sich als führende Spieler ihres Sports etabliert. Zu Beginn einer neuen Ära im Männertennis haben sie die Messlatte in die Stratosphäre gelegt.“

Schweiz

Blick: „Alcaraz markiert in Paris den Chef! Historischer Final-Sieg über Sinner.“

Neue Zürcher Zeitung: „Der Sieg von Alcaraz gegen Sinner ist der Beginn einer Rivalität für die Tennis-Geschichte. Carlos Alcaraz gewinnt einen dramatischen Final in Roland Garros gegen Jannik Sinner in fünf Sätzen. Federer und Nadal dürfen sich endgültig zur Ruhe legen.“

Österreich

Krone: "Alcaraz gewinnt epische Finalschlacht gegen Sinner und bleibt Sandplatzkönig von Paris."

Kurier: „Wahnsinns-Comeback im historischen Finale! Alcaraz bleibt König von Paris.“

USA

USA Today: „Nach dem Finale der French Open am Sonntag – einem 5 Stunden und 29 Minuten dauernden Epos, das irgendwie damit endete, dass Carlos Alcaraz zum zweiten Mal in Folge die Trophäe in die Höhe hielt – können wir das Kapitel der sogenannten ‚Big Three‘-Ära nun offiziell abschließen.“

