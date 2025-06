Nächster Top-Star sagt für Wimbledon ab

Casper Ruud kämpft mit einer anhaltenden Verletzung. Der Tennis-Star zieht seine Teilnahme an Wimbledon zurück.

Nächste Absage für Wimbledon ! Am Samstag wurde bekannt, dass Tennis-Star Casper Ruud seine Teilnahme an dem legendären Rasenturnier abgesagt hat.

Hintergrund: Der Norweger fehlt in der offiziellen Teilnehmerliste des Turniers.

Ruud kämpft mit einer anhaltenden Knieverletzung. Zuletzt schied der Norweger in der 2. Runde der French Open aus. Ruud ist die Nummer 16 der Weltrangliste.

Wimbledon: Tennis-Hoffnung sagt Teilnahme ab

Auch Frankreichs Tennis-Hoffnung Arthur Fils wird nach seinem Rückzug bei den French Open nicht in Wimbledon antreten. Der 21-Jährige erklärte am Samstag offiziell seine Absage für den Rasen-Klassiker im All England Club (ab 30. Juni).