Wimbledon: Kyrgios reagiert vielsagend auf Sinners Sieg

Sowohl Jannik Sinner als auch Iga Swiatek sind in diesem Jahr wegen Doping-Verstößen gesperrt worden. Der gewohnt meinungsstarke Nick Kyrgios sieht das Image des Sports dadurch belastet.

Zwei Wimbledon -Sieger, die eine Dopingsperre hinter sich haben: Für Nick Kyrgios wirft dieser Umstand einen Schatten auf das Turnier und das Tennis an sich.

„Glaube ich, dass es ein gutes Bild für den Sport abgibt, dass Swiatek und Sinner nach Verbüßung einer Sperre im Finale von Wimbledon stehen?“, fragte sich der Australier in einem Interview mit dem britischen Medium I Paper schon vor den Endspielen - und beantwortete sich die Frage selbst: Ich denke nicht, dass das ein gutes Bild abgibt.“

Wimbledon-Sieger haben kurze Doping-Sperren hinter sich

Kyrgios kritisierte Sinner schon vorher

Der Australier betont auch jetzt, dass er mit der Länge der Sperre für Sinner „nicht einverstanden“ ist, wobei er nicht unterschlägt: „Aber er kam zurück und hat hervorragendes Tennis gespielt. Am Ende des Tages ist die Entscheidung gefallen und liegt nun in der Vergangenheit.“

Der 30 Jahre alte Kyrgios tritt inzwischen eher als Kommentator und Experte in Erscheinung. Im vergangenen Jahr war in Wimbledon Teil des TV-Teams der englischen BBC - in diesem Jahr allerdings nicht mehr.