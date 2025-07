Swiatek mit Machtdemonstration im Wimbledon-Finale

In weniger als einer Stunde war das Wimbledon-Finale entschieden! Iga Swiatek hat sich mit einer historischen Machtdemonstration erstmals den Titel beim Rasenklassiker in London gesichert.

Die Ausnahmeathletin aus Polen demütigte die US-Amerikanerin Anisimova am Samstag in einem der einseitigsten Endspiele der Tennis-Geschichte im All England Club mit 6:0, 6:0 und feierte ihren ersten Turniersieg seit den French Open 2024 - auf Grand-Slam-Niveau war es ihr 100. Sieg.

„Es fühlt sich sehr surreal an. Ich möchte Amanda für tolle zwei Wochen gratulieren“, sagte Swiatek. In ihren kühnsten Träumen hätte sie sich das nicht vorstellen können, so Swiatek, die ihrem Trainer dankte: „Nach den Auf und Abs in letzter Zeit haben wir gezeigt, dass es klappen kann.“