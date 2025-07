"Bitte, bitte, bitte!" Becker mit eindringlichem Appell an Zverev

Die emotionale Offenbarung von Alexander Zverev nimmt auch Boris Becker schwer mit. Die Tennis-Legende spricht von Tränen am TV-Bildschirm - und wendet sich eindringlich an seinen „Ziehsohn“.

Die emotionale Offenbarung von Alexander Zverev nimmt auch Boris Becker schwer mit. Die Tennis-Legende spricht von Tränen am TV-Bildschirm - und wendet sich eindringlich an seinen „Ziehsohn“.

„Ja, ich habe die Pressekonferenz live gesehen und mir kamen die Tränen”, sagte Becker im Podcast „Becker Petkovic“ über Zverevs viel beachtete Beichte zu seinen mentalen Problemen. Dieser hatte nach seinem frühzeitigen Wimbledon-Aus erstaunliche Einblicke in sein Seelenleben gegeben .

Becker: „Ich finde es unglaublich traurig“

Zverev hatte erklärt, dass er sich „im Moment im Allgemeinen ziemlich allein im Leben“ fühle. Er tue sich schwer, abseits des Platzes Freude zu finden - und dachte laut über eine Therapie nach: „Vielleicht werde ich das zum ersten Mal in meinem Leben brauchen.“

Becker äußerte Mitgefühl - und Sorge, was bei Zverev seelisch im Argen liegt: „Der wird Turniere gewinnen, da wird er paar verlieren, aber wie geht es ihm persönlich? Das ist ganz wichtiger Punkt für den Rest seines Lebens. Weil irgendwann bist du mit deiner Karriere vorbei und die wird bestimmt grandios sein. Aber wie geht es dir dann?“

Zverev sei sein sportlicher Ziehsohn und er habe ihn noch nie so ehrlich gesehen: „Er sich quasi offenbart, seine Emotionen brachgelegt und ich fand es unglaublich traurig. Ich habe mich natürlich sofort bei ihm gemeldet und geguckt, ob alles soweit okay ist, er hat mir die Daumen hoch geschickt und so weiter.“