Deutscher Coup in Wimbledon

Maximilian Lotz 02.07.2025 • 16:10 Uhr Laura Siegemund sorgt beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon für positive Schlagzeilen aus deutscher Sicht.

Laura Siegemund hat in Wimbledon ein Ausrufezeichen gesetzt!

Die 37-Jährige setzte sich in der zweiten Runde des Rasenklassikers in London mit 6:2 und 6:3 gegen die Kanadierin Leylah Fernandez durch. Wimbledon 2025 täglich im LIVETICKER.

Die Doppel-Spezialistin aus Metzingen erreichte durch ihren Erfolg über die an Nummer 29 gesetzte frühere US-Open-Finalistin erstmals in ihrer Karriere in Wimbledon die dritte Runde.

Siegemund: „Ein Sahnehäubchen für mich“

„Das ist so schön, dafür spiele ich Tennis und dafür spiele ich auch noch Einzel“, sagte Siegemund bei Prime Video und fügte überglücklich hinzu: „Ich nehme das als Plus mit. Das ist ein Sahnehäubchen für mich, und ich bin froh, dass ich ein bisschen Sahne schmecken darf.“

In der dritten Runde am Freitag trifft Siegemund, die im Doppel und im Mixed-Doppel drei Grand-Slam-Titel gewonnen hat, auf Australian-Open-Siegerin Madison Keys (USA). In der ersten Runde hatte sie die Amerikanerin Peyton Stearns in zwei Sätzen besiegt.

Nach leichtem Regen am Morgen war die Partie auf Court 14 mit rund zweistündiger Verspätung gestartet.

Siegemund sofort hellwach - Lob von Petkovic

Siegemund präsentierte sich sofort hellwach und nahm der an Position 29 gesetzten Fernandez das erste Aufschlagspiel ab. Nach 49 Minuten machte Siegemund den Satzgewinn perfekt. Auch im zweiten Durchgang blieb sie die bessere Spielerin und nutzte schließlich ihren zweiten Matchball zum Sieg.

„Das sah richtig gut aus“, analysierte Expertin Andrea Petkovic bei Prime Video. „Das war vom ersten bis zum letzten Punkt eine phantastische taktische Leistung.“

Damit vollendete Siegemund auch ihren persönlichen Grand Slam: Bei allen vier Majors hat sie nun die dritte Runde erreicht. Im Doppel ist sie mit dem Sieg bei den US Open 2020, den WTA Finals 2022 und 14 weiteren Titeln deutlich erfolgreicher.

Wimbledon: Folgt Lys Siegemund in Runde drei?

Am späten Nachmittag kämpft Eva Lys ebenfalls um den Einzug in die dritte Runde. Die Hamburgerin ist gegen die an Position 30 gesetzte Tschechin Linda Noskova Außenseiterin.

Queen’s-Siegerin Tatjana Maria und Nachwuchshoffnung Ella Seidel waren am Dienstag bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Besonders bitter: Seidel (20) war in ihrer Partie gegen die Spanierin Jéssica Bouzas Maneiro im zweiten Satz umgeknickt und hatte einen Bänderriss im rechten Knöchel erlitten.

