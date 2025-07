Diese Tränen bewegen Wimbledon

Die US-Amerikanerin unterlag der Polin Iga Swiatek mit 0:6 und 0:6 und blieb dabei als zweite Athletin in der Tennis-Geschichte ohne Spielgewinn in einem Grand-Slam-Finale.

Anisimova zollt Swiatek Respekt

„Du bist so eine unglaubliche Spielerin und eine Inspiration. Herzlichen Glückwunsch an dich und dein Team“, zollte sie zunächst ihrer Gegnerin Respekt.

„Danke an alle, die mich unterstützt haben, es war eine unglaubliche Atmosphäre, ihr habt mich durch den Wettbewerb getragen. Mir ist ein bisschen der Sprit ausgegangen. Ich wünsche, dass ich euch allen eine bessere Performance hätte zeigen können“, wandte sie sich im Anschluss an die applaudierende Menge auf der Tribüne.

Anisimova dankt ihrer Mutter emotional

Dann wandte sie sich dann mit zittriger Stimme an ihre extra eingeflogene Mutter: „Ich würde ohne dich definitiv nicht hier stehen“, so ihre emotionalen Worte, als sie aufgelöst die Hände vors Gesicht schlug. „Meine Mutter ist die selbstloseste Person, die ich kenne. Sie hat alles dafür getan, dass ich in meinem Leben bis zu diesem Punkt gekommen bin.“

Zum Abschluss wandte sich Anisimova nochmals an alle Unterstützer. „Mit euch hat die Reise so viel Spaß gemacht, ihr habt so gut auf mich aufgepasst und mir immer das Beste gewünscht. Und an alle anderen: Ich liebe euch einfach“.