Djokovic verkündet Entscheidung über Zukunft

Novak Djokovic scheitert in Wimbledon an Jannik Sinner. Der 24-malige Grand-Slam-Sieger verrät auf der Pressekonferenz, wie es um seine sportliche Zukunft steht.

Ob der 24-malige Grand-Slam -Sieger noch einmal beim Rassenklassiker in London antreten werde? „Mindestens ein weiteres Mal“, gab sich Djokovic auf der anschließenden Pressekonferenz kampfeslustig.

Djokovic will nochmal angreifen

„Ich versuche einfach, das Beste aus dem herauszuholen, was mir noch bleibt“, fügte der Serbe hinzu.

Gegen Sinner war Djokovic am Freitagnachmittag chancenlos. 3:6, 3:6, 4:6 stand am Ende auf der Anzeigetafel. ( Wimbledon 2025 täglich im LIVETICKER )

Wimbledon: Sinner gegen Alcaraz gefordert

Sinner trifft im Endspiel in der Neuauflage des French-Open-Finals auf Carlos Alcaraz.

Über Djokovics Zukunft kochten in jüngster Vergangenheit immer wieder Gerüchte auf. Es wurde spekuliert, dass dies sein letzter Start in Wimbledon gewesen sein könnte - dem ist aber offenbar nicht so.