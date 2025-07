Experten-Kritik an Siegemund: "Sie braucht wirklich sehr lange"

Laura Siegemund treibt Aryna Sabalenka in Wimbledon an den Rand der Verzweiflung. Ihre Taktik zeigt die erhoffte Wirkung, doch ein Detail missfällt den Experten.

Laura Siegemund treibt Aryna Sabalenka in Wimbledon an den Rand der Verzweiflung. Ihre Taktik zeigt die erhoffte Wirkung, doch ein Detail missfällt den Experten.

Laura Siegemund hat mit ihrem Spielstil und taktischen Verzögerungen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka im Wimbledon -Viertelfinale an den äußersten Rand einer Niederlage getrieben, sich in die Herzen der Fans gespielt - aber auch Experten-Kritik einstecken müssen.

Siegemund für ihr „unangenehmes“ Spiel gefürchtet

Eine knapp dreistündige Achterbahnfahrt, in der die Deutsche ihre Kontrahentin regelrecht in den Wahnsinn trieb. „Siegemund, die ein unangenehmes, slice-lastiges Spiel mit Tempowechseln und vielen Stoppbällen spielt, hat sich nicht umsonst den Ruf als eine der schwierigsten Gegnerinnen in diesem Sport erworben“, schrieb The Athletic.