Siegemund stolz: "Einer der größten Erfolge meiner Karriere"

SID 05.07.2025 • 06:36 Uhr Laura Siegemund hält in Wimbledon die deutsche Fahne hoch. Im Einzel scheint für sie vieles möglich.

Laura Siegemunds große Euphorie über ihren Achtelfinaleinzug war nach einem weiteren kräftezehrenden Match im Doppel und bitter nötigen Behandlungen ein wenig verflogen, der Stolz aber war am Freitagabend immer noch groß. Vom Ergebnis her sei es „absolut einer der größten Erfolge meiner Karriere“, sagte die Schwäbin in Wimbledon nach ihrem überraschenden Erfolg gegen die Australian-Open-Siegerin Madison Keys.

Siegemund hält die deutsche Fahne beim Rasen-Klassiker im Südwesten Londons hoch, mit ihrem unerwarteten Lauf im Einzel hätte sie selbst nicht gerechnet. Die Doppel-Spezialistin überlegt nun, wie sie mit ihren anderen zwei Wettbewerben umgeht.

„Ich fühle mich okay. Ich schaue mal, wie ich morgen aufwache. Mixed muss ich nochmal überlegen. Das wird dann schon tough, alles drei zu spielen“, sagte die 37-Jährige - denn im Einzel scheint für die 104. der Weltrangliste plötzlich vieles möglich. Schon jetzt hat sie Geschichte geschrieben.

Siegemund reiht sich in illustre Reihe ein

Denn mit ihrem Einzug ins Achtelfinale im Alter von 37 Jahren reihte sie sich in Wimbledon in eine illustre Runde ein: Vor ihr hatten das in der Open Era (seit 1968) nur Billie Jean King, Martina Navratilova, Virginia Wade sowie Serena und Venus Williams geschafft.

