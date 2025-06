Wimbledon: Zverev - Rinderknech heute live in TV, Stream & Ticker

Große Ehre für Alexander Zverev: Die deutsche Nummer eins bestreitet ihr Auftaktmatch in Wimbledon am Montag auf dem legendären Centre Court.

Wimbledon: So können Sie Zverev - Rinderknech heute live sehen:

Zverev: Die ewige Jagd nach dem Grand-Slam-Titel

Zverev ist einer von nur drei deutschen Männern im Hauptfeld beim prestigeträchtigen Turnier im All England Club an der Church Road. Bislang kam der 28-Jährige auf dem „heiligen Rasen“ von Wimbledon noch nie über das Achtelfinale hinaus.

Auf Rasen präsentierte sich Zverev zuletzt in Stuttgart (Finale) und Halle (Halbfinale) in guter Verfassung. „Ich hatte eine ziemlich gute Vorbereitung“, sagte Zverev und blickte selbstbewusst auf das Turnier in London: „Alles in allem habe ich das Gefühl, dass meine Form in den letzten Wochen und Monaten zurückgekommen ist.“